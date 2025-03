Il Papa non sarà a Giubileo missionari della misericordia

agenzia

Previsto il 28 marzo. 100mila iscritti per canonizzazione Acutis

ROMA, 23 MAR – Il prossimo appuntamento clou del Giubileo, da calendario, è quello dei Sacerdoti istituiti come missionari della Misericordia, in programma dal 28 al 30 marzo. Papa Francesco però, apprende l’ANSA, non ci sarà ma farà arrivare loro un messaggio. Si attende di poter valutare i suoi miglioramenti invece per l’evento considerato tra i più importanti all’orizzonte e cioè la canonizzazione di Carlo Acutis per la quale sono iscritte già 100mila persone.

