Il Papa, profondo dolore per attentato a chiesa in Congo

Il telegramma di cordoglio per le vittime

CITTÀ DEL VATICANO, 28 LUG – Papa Leone ha appreso “con sgomento e profondo dolore” la notizia dell’attacco contro la parrocchia a Komanda, nella Repubblica Democratica del Congo, che ha causato la morte di diversi fedeli riuniti per il culto. Il Pontefice esprime “la sua vicinanza e assicura la sua preghiera”. “Questa tragedia ci chiama ulteriormente a lavorare per lo sviluppo umano integrale della popolazione devastata di questa regione”, si legge nel telegramma di cordoglio. Il Papa prega Dio che “il sangue di questi martiri possa essere seme di pace, riconciliazione, fratellanza e amore per tutto il popolo congolese”.

