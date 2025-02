Il Papa ricoverato al Gemelli per accertamenti e per curare la bronchite

VATICANO

Il Papa si ricovera al Policlinico Agostino Gemelli «per alcuni necessari accertamenti diagnostici e – fa sapere la Sala stampa del Vaticano – per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tutt’ora in corso».

L’ultimo ricovero di Papa Francesco all’ospedale Gemelli di Roma risale a giugno del 2023 per l’intervento all’intestino. Si era comunque recato in ospedale per dei controlli giornalieri sia a novembre 2023 che a febbraio 2024.

