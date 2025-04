Il Papa riprende gli incontri, per riti pasquali “si vedrà”

agenzia

Decisione evento per evento. Ieri ha visto Parolin

CITTÀ DEL VATICANO, 08 APR – Il Papa sta riprendendo “gradualmente” gli incontri. Ieri ha visto il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin. Lo riferisce la sala stampa vaticana. Per il resto del lavoro, riceve i documenti ed è in contatto con la Curia. Quanto alla eventuale presenza del Papa ai riti della Settimana Santa, “vedremo evento per evento”, dice il portavoce aggiungendo che “la situazione è stazionaria con i lievi miglioramenti che si sono visti anche domenica”, quando a sorpresa si è recato in Piazza San Pietro per il Giubileo dei malati.

