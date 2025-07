Il Papa saluta i giovani, Giubileo occasione incontro con Dio

agenzia

Un pensiero a nonni ed anziani, "non lasciamoli soli"

CITTÀ DEL VATICANO, 27 LUG – Il Papa all’Angelus ha salutato i giovani arrivati a Roma per il loro Giubileo. Prevost ha augurato a tutti i ragazzi che il Giubileo sia “una occasione per incontrare Cristo” e ha ripetuto il suo saluto in diverse lingue: oltre all’italiano, anche in inglese e spagnolo. Il Pontefice ha rivolto un pensiero anche agli anziani: “Oggi si celebra la quinta Giornata mondiale dei nonni e degli anziani”. “Guardiamo ai nonni e agli anziani come testimoni di speranza, capaci di illuminare il cammino delle nuove generazioni. Non lasciamoli soli ma stringiamo con loro un’alleanza di amore e di preghiera”.

