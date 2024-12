Il Papa sul fine vita, accompagnare al termine naturale

agenzia

Appello ai francesi, "il dibattito sia condotto nella verità"

CITTÀ DEL VATICANO, 30 NOV – Il Papa fa appello ad alcuni deputati francesi, in visita in Vaticano, affinché “il dibattito sulla questione essenziale della fine della vita possa essere condotto nella verità. Si tratta di accompagnare la vita al suo termine naturale attraverso uno sviluppo più ampio delle cure palliative”. Papa Francesco sottolinea che “le persone alla fine della vita hanno bisogno di essere sostenute da assistenti che siano fedeli alla loro vocazione, che è quella di fornire assistenza e sollievo pur non potendo sempre guarire”. “E le parole non sempre servono ma prendere per mano un ammalato, prendere per mano: questo fa tanto bene non solo all’ammalato ma anche a noi”, ha commentato il Pontefice.

