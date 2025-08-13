agenzia
Il Papa, supplicate Dio perché doni la pace a tutti
Nell'udienza ricorda la figura di padre Kolbe
CITTÀ DEL VATICANO, 13 AGO – Il Papa, nel saluto ai pellegrini polacchi, ha ricordato San Massimiliano Maria Kolbe, che offrì la sua vita, nel campo di concentramento di Auschwitz, al posto di quella di un padre di famiglia. “Vi incoraggio a prendere esempio dal suo eroico atteggiamento di sacrificio per l’altro. Per sua intercessione, supplicate Dio di donare la pace a tutti i popoli che vivono la tragedia della guerra”, ha chiesto il Papa.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA