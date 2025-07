Il Papa vede l’inviato di Kirill, al centro guerra in Ucraina

agenzia

Antonij parla di "persecuzione" della sua Chiesa a Kiev

CITTÀ DEL VATICANO, 26 LUG – Il Papa ha incontrato Antonij, capo delle relazioni esterne del Patriarcato di Mosca, e sono state affrontate “numerose questioni riguardanti lo stato del dialogo tra ortodossi e cattolici, nonché i conflitti in atto nel mondo, compresi quelli in Ucraina e in Medio Oriente”. In particolare, il Metropolita Antonij ha parlato a Papa Leone XIV “della persecuzione a cui è oggi sottoposta la Chiesa ortodossa ucraina”. Lo riferisce il Patriarcato di Mosca.

