Il Papa verso Castel Gandolfo, vi trascorrerà la notte

agenzia

Altro break nella natura per il Pontefice, domani niente udienze

CITTÀ DEL VATICANO, 08 SET – Papa Leone sta per uscire dal Vaticano per recarsi nella residenza estiva di Castel Gandolfo dove trascorrerà la notte. Lo apprende l’ANSA. Sempre secondo quanto si apprende questa di trascorrere dei brevi soggiorni, in coincidenza con il riposo settimanale del martedì, a Castel Gandolfo, potrebbe diventare anche una consuetudine per Leone, che ha appena inaugurato, proprio a Castel Gandolfo, il Borgo Laudato Si’ e si è dimostrato un grande amante della natura.

