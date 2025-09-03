Il Papa,è ora di pace e corridoi umanitari per il Sudan

agenzia

Carestie, violenze, colera, forte appello all'udienza generale

CITTÀ DEL VATICANO, 03 SET – “Dal Sudan e in particolare dal Darfur, giungono notizie drammatiche, a El-Fasher numerosi civili sono intrappolati nella città, vittime di carestie e violenze; una frana devastante ha causato moltissimi morti lasciando dietro di sé dolore e disperazione e come se non bastasse la diffusione del colera minaccia centinaia di miglialia di persone già stremate. Sono più che mai vicino alla popolazione sudanese, in particolare alle famiglie, i bambini, gli sfollati”. Lo dice all’udienza generale, papa Leone che lancia un forte appello: “Rivolgo un appello accorato ai responsabili e alla comunità internazionale – scandisce – affinchè siano garantiti corridoi umanitari e si attui una risposta coordinata per fermare questa catastrofe umanitaria. E’ tempo di avviare un dialogo serio, sincero e inclusivo tra le parti per porre fine al conflitto e restituire al popolo del Sudan, speranza,dignità e pace”.

