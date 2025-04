Il Parco dell’Alta Murgia è Geoparco mondiale Unesco

agenzia

'Riconosciuti il patrimonio geologico e la Valle dei dinosauri'

BARI, 11 APR – “Il Murgeopark è ufficialmente un geoparco mondiale Unesco. È il 12/o per l’Italia e il 214/o al mondo. Siamo molto orgogliosi. Sapevamo che la proclamazione sarebbe arrivata entro aprile e ora siamo davvero felici”. Così, all’ANSA, Francesco Tarantini, commissario straordinario del parco dell’alta Murgia, commenta il riconoscimento ottenuto. La zona comprende già un sito Unesco: Castel del monte. “Il 9 settembre scorso, il council scientifico dell’Unesco aveva espresso il suo parere e poche ore fa, è arrivata la ratifica da parte l’executive board – continua -: il parco è ora patrimonio del mondo”. Cosa cambia per il parco? “È un riconoscimento mondiale del nostro patrimonio geologico fatto di aree uniche: basti pensare che qui camminavano i dinosauri”, replica Tarantini ricordando che “il parco è disegnato dall’acqua ed è il cuore di pietra della Puglia”. “In occasione della proclamazione abbiamo organizzato la seconda edizione di ‘Biodiversa – L’Italia dei Parchi si racconta’ che a Gravina in Puglia, dal 9 all’11 maggio prossimi, ospiterà l’appuntamento dedicato quest’anno interamente alla geodiversità, con un focus sui geoparchi italiani come custodi di un patrimonio naturale e culturale inestimabile”, continua Tarantini e conclude: “Insieme agli altri Geoparchi italiani festeggeremo l’ingresso di MurGEoparkin questa prestigiosa rete globale”.

