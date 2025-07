Il Piemonte vara un nuovo Piano socio-sanitario

agenzia

Cirio: "Momento storico", assessore: "Si torna al pubblico"

TORINO, 30 LUG – La Giunta del Piemonte ha approvato il nuovo Piano socio sanitario della Regione, lo strumento di programmazione che definisce le priorità, le risorse e le strategie per rispondere ai bisogni di salute dei cittadini, a distanza di trent’anni dal precedente. “Si tratta di un momento storico, perché da tanti anni mancava una programmazione capace di guardare al futuro della sanità piemontese in modo strutturato” spiega il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. “Imprimiamo un’accelerazione al processo di cambiamento della sanità regionale – sottolinea l’assessore alla Sanità, Federico Riboldi -. Ora è scritto nero su bianco l’obiettivo principale del nostro agire quotidiano: il ritorno nell’alveo della sanità pubblica di tutti quei cittadini che oggi, per motivi economici, logistici e lunghi tempi d’attesa, rinunciano alle cure sanitarie, perché la sanità o è universale o non è”. “Abbiamo fissato l’obiettivo ambizioso di rendere sociale la sanità, mettendo al centro del piano i bisogni di chi finora è sempre stato dimenticato dalle istituzioni” dichiara l’assessore alle Politiche sociali e all’integrazione socio-sanitaria Maurizio Marrone”.

