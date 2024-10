‘Il poliziotto andava in ufficio, sparo dopo un’aggressione’

agenzia

Fonti informate ricostruiscono l'episodio nel Crotonese

ROMA, 07 OTT – Stava andando in ufficio per prendere servizio, a quanto si apprende da fonti informate, l’ispettore di Polizia che oggi nel Crotonese ha ucciso Francesco Chimirri. Questa la ricostruzione delle fonti: il poliziotto – della squadra mobile, di grande esperienza – era diretto in ufficio sulla sua vettura, quando ha visto un’auto che ne urtava un’altra e si allontanava senza fermarsi. L’ispettore l’ha quindi inseguita; l’auto dopo un po’ si ferma, il poliziotto scende dalla sua vettura; anche gli occupanti dell’altra scendono. C’è quindi una pesante aggressione all’ispettore a cui partecipano anche altre persone che erano sul posto. C’è infine lo sparo che lascia a terra Chimirri. Il poliziotto resta gravemente ferito, ma non è in pericolo di vita.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA