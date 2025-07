Il prefetto di Napoli, tolleranza zero contro i vandali del mare

agenzia

Controlli mirati a Ischia, Capri e nelle località turistiche

NAPOLI, 30 GIU – Attenzione massima per scongiurare eventuali atti di vandalismo in mare. E’ quanto emerso dalla riunione di oggi del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto di Napoli, Michele di Bari. Al vertice hanno partecipato i rappresentanti del Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera. I controlli riguarderanno innanzitutto le isole di Ischia e Capri e tutte le aree di maggiore afflusso turistico. Le verifiche non riguarderanno solo il mare, ma anche gli arenili e le coste. E dei controlli eseguiti sarà stilato un report settimanale con le sanzioni inflitte e le attività pianificate.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA