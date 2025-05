Il premio Guido Carli all’Ad di Acea Fabrizio Palermo

Riconoscimenti

L’amministratore delegato di Acea Fabrizio Palermo riceverà oggi a Roma, il Premio Guido Carli, il riconoscimento dedicato all’ex governatore della Banca d’Italia e assegnato ogni anno alle personalità che si sono distinte per i successi in campo imprenditoriale, oltre che per aver portato lustro al talento e alla genialità italiana nel mondo.

La carriera professionale di Palermo spazia dalla finanza ai settori industriali, dove si è occupato di ristrutturazione e rilancio di grandi gruppi. Dai vertici di Fincantieri alla guida di Cassa Depositi e Prestiti, Fabrizio Palermo è, dal 2022, amministratore delegato di ACEA, primo operatore idrico in Italia e secondo in Europa. Nel 2024 e 2025 ha partecipato al World Economic Forum di Davos, portando il tema dell’acqua al centro dell’agenda internazionale.

