Il processo per l’omicidio di Aurora comincerà il 19 giugno

agenzia

Rito abbreviato, ma con il confronto delle varie perizie

BOLOGNA, 03 MAG – Si svolgerà il 19 giugno al tribunale dei minorenni di Bologna, con rito abbreviato, il processo per il 15enne accusato dell’omicidio di Aurora Tila, la ragazza di 13 anni, morta dopo essere precipitata dal terrazzo sopra casa a Piacenza, il 25 ottobre. Ne dà notizia il quotidiano Libertà. Il processo era stato inizialmente fissato per il 9 luglio, con rito ordinario. L’avvocato difensore del ragazzo ha chiesto e ottenuto il rito abbreviato. Oltre agli atti raccolti dalla procura saranno presi in esame in aula i risultati delle perizie dei consulenti di parte. I medici legali di parte della difesa, infatti, contestano radicalmente le conclusioni alle quali era arrivata la perizia disposta dalla procura dei minorenni, che sostanzialmente attribuiscono al 15enne la volontà di far cadere Aurora dal terrazzo, da un’altezza di nove metri. Una ricostruzione che la difesa ha sempre negato. Il primo punto su cui ci sarà battaglia, ricostruisce Libertà, sarà la dinamica della caduta, che secondo la perizia del consulente della procura, è incompatibile con un suicidio. Saranno prese in esame anche alcune testimonianze oculari.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA