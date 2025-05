Il ricercato per l’aggressione di Milano è un detenuto

agenzia

Aveva accesso al lavoro esterno e ha violato obbligo di rientro

MILANO, 10 MAG – L’uomo ricercato per l’accoltellamento di via Napo Torriani è un detenuto di Bollate che aveva accesso al lavoro esterno e che ha violato l’obbligo di rientro. Lo si apprende da fonti vicine alle indagini L’uomo, un 35enne originario di Napoli, lavorava nell’albergo dove si è verificata la lite e dove lavorava anche la vittima dell’accoltellamento, colpita al collo e al torace. La Polizia di Stato sta cercando di capire la direzione presa dal fuggitivo e se sia riuscito a prendere metropolitane o treni data la vicinanza di entrambe al luogo del ferimento. La vittima dell’aggressione, 50 anni, è di origine egiziana con cittadinanza italiana e non ha precedenti. Si trova sottoposto a un delicato intervento chirurgico all’ospedale di Niguarda, in prognosi riservata e in pericolo di vita.

