Il Sessera fa paura nel Biellese, sfollate 40 persone

agenzia

Evacuato lo stabilimento dell'Alpe Guizza

BIELLA, 17 APR – Ora sono i fiumi a fare pura nel Biellese. I carabinieri del nucleo radiomobile di Cossato e della stazione di Coggiola hanno fatto evacuare, a titolo precauzionale, una quarantina di residenti in frazione Masseranga di Portula. Le loro abitazioni si trovano proprio vicino al torrente Sessera, in piena e ormai a livello di guardia. Non ci sono danni alle case. A Donato invece è stato evacuato lo stabilimento delle acque minerali dell’Alpe Guizza. A Zubiena il sindaco ha fatto evacuare un allevamento di cani vicino a un corso d’acqua. Numerosi i paesi rimasti senza luce per le linee interrotte dalla caduta.

