Il Seveso esonda a Milano, alto il livello anche del Lambro

Maltempo

L'assessore, la vasca di contenimento è strapiena

A causa delle forti piogge delle ultime ore, poco dopo le 10 il Seveso è esondato in zona Niguarda, a Milano. Su tutto il bacino del torrente sono già caduti oltre 200 millimetri di pioggia e per questo è stata attivata anche la vasca di laminazione di Senago. “Purtroppo la vasca è strapiena e dalle 10-10:15 incomincia ad esondare a Niguarda, nel quartiere Pratocentenaro”, informa sui social l’assessore alla Protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli, che segnala “anche il Lambro alto e allagata la via Vittorini, protetta dalle paratie mobili disposte stamani alle 6”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA