Il sindaco Sala testimonierà al processo sull’urbanistica

Pure 2 ex ministre governo Conte nel dibattimento 'Torre Milano'

MILANO, 04 GIU – Il sindaco di Milano Giuseppe Sala dovrà testimoniare in uno dei processi scaturiti dalle inchieste milanesi sulla gestione urbanistica della città, che hanno messo in difficoltà la giunta. Lo ha deciso la giudice Paola Braggion nella seconda udienza del dibattimento per abuso edilizio, lottizzazione abusiva e falso su Torre Milano a carico di 8 imputati, tra imprenditori e tecnici, ma anche funzionari e dirigenti o ex dirigenti del Comune. Il Tribunale ha ammesso tutti i testimoni citati dalle parti, tra cui appunto Sala, teste chiesto dalle difese, cosi come le ex ministre del governo Conte, Fabiana Dadone e Paola De Micheli.

