Il sommergibile simbolo della X Mas diventa Sacrario militare

agenzia

Lo Scirè fu affondato nel 1942 al largo di Haifa, 49 le vittime

ROMA, 24 GIU – E’ il sommergibile simbolo della X Mas. Quello che – al comando del discusso Junio Valerio Borghese – il 18 dicembre del 1941 portò a termine l’impresa di Alessandra, colpendo ed affondando nella notte le corazzate britanniche Queen Elizabeth e Valiant e la petroliera Sagoma con i ‘siluri a lenta corsa’, più noti come “maiali”. Il relitto dell’unità della Regia Marina, affondata il 10 agosto 1942 nella baia di Haifa (Israele), è ora riconosciuto come sacrario militare subacqueo. Lo prevede una legge pubblicata oggi in Gazzetta Ufficiale. L’obiettivo è quello di “onorare i marinai italiani che hanno perso la vita in un conflitto mondiale per responsabilità dei regimi nazionalsocialista e fascista”, si legge nel testo. Il destino dello Scirè sì compì nell’agosto del 1942, quando si mosse verso le coste di quella che allora era la Palestina britannica con il piano di piazzare cariche esplosive su alcune navi britanniche ormeggiate al porto di Haifa. Ma le comunicazioni del sommergibile furono intercettate dalla Royal Navy che lo fece avvicinare e poi lo bombardò affondandolo: morirono 49 membri dell’equipaggio ed 11 operatori. Il relitto, affondato a circa 5 miglia dalla costa, si trova a 30 metri di profondità. Nel 1984 furono recuperate 42 salme e varie parti dello scafo che ora si trovano in alcuni musei.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA