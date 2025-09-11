Il Tevere come la Senna, Roma come Parigi, Gualtieri: «Entro cinque anni potremo fare il bagno»

la svolta

«Abbiamo già insediato un gruppo di lavoro che a breve sarà interistituzionale, ho parlato personalmente con il ministro Pichetto Fratin e col presidente Rocca, quindi insieme a governo e Regione questo tavolo lavorerà per gli investimenti necessari» e «ci fa piacere aver già rilevato che è assolutamente un obiettivo realizzabile: entro cinque anni potremo fare il bagno del Tevere».

Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine dell’evento La città eterna accoglie il futuro. Attrattività, cultura, bellezza e innovazionè organizzato al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka.

Per quanto riguardo il costo, ha detto il sindaco di Roma, «lo stiamo stimando», ma dovrebbe essere inferiore a quello di Parigi, perché la capitale francese «era partita da un livello di inquinamento molto maggiore».