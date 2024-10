Il Tevere nel centro di Roma nel patrimonio dell’Unesco

agenzia

Oggi in Campidoglio la presentazione della kermesse per il fiume

ROMA, 02 OTT – Il tratto del Tevere che passa per il centro storico di Roma è patrimonio Unesco. È quanto è stato annunciato in Campidoglio in occasione della presentazione della sesta edizione del Tevere Day, dal 7 al 13 ottobre. In Aula Giulio Cesare si è tenuta la conferenza stampa per la più grande manifestazione dedicata al rilancio e alla salvaguardia del fiume di Roma, entrata nel cartellone dei grandi eventi della Capitale, un progetto realizzato con il contributo di Roma Capitale – Assessorato alla Cultura. La notizia dell’Unesco sarà approfondita nel corso del convegno ‘Tevere patrimonio del mondo”, in programma, nell’ambito della manifestazione, martedì 8 ottobre, alle ore 17, all’Ara Pacis. A dare il benvenuto in Campidoglio è stata, con i suoi saluti, Svetlana Celli, presidente dell’Assemblea Capitolina.

