Il Tribunale di Bologna rinvia dl ‘Paesi sicuri’ alla Corte Ue

agenzia

Il quesito verte su quale degli ordinamenti sia prevalente

BOLOGNA, 29 OTT – Il Tribunale di Bologna ha rinviato alla Corte di Giustizia europea il decreto del governo sui Paesi sicuri, per chiedere quale sia il parametro su cui individuare i cosiddetti Paesi sicuri e se il principio del primato europeo imponga di ritenere che in caso di contrasto fra le normative prevalga quella comunitaria. Il rinvio è arrivato nell’ambito di un ricorso promosso da un richiedente asilo del Bangladesh contro la commissione territoriale per il riconoscimento della protezione.

