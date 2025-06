Il Tuscia Pride colora le strade di Viterbo

agenzia

In testa al corteo striscione 'Orgoglio locale, rumore globale'

ROMA, 07 GIU – Il Tuscia pride 2025, porta i colori dell’arcobaleno per le vie del centro storico di Viterbo. Oggi pomeriggio si è svolta la seconda edizione della manifestazione per i diritti Lgbtqia+ che ha portato a sfilare per le strade quasi trecento persone. Bandiere arcobaleno, dell’Arci, della Rete degli studenti medi, della Palestina. Cori, musica, striscioni e cartelli hanno animato il corteo. In testa lo striscione con lo slogan ufficiale dell’edizione 2025: “Orgoglio locale, rumore globale”. In prima fila le consigliere comunali Alessandra Troncarelli e Francesca Sanna. Le due consigliere del Pd, che insieme ai colleghi Lina Delle Monache e Alvaro Ricci, il 10 giugno porteranno in consiglio comunale una mozione per rafforzare l’impegno contro le discriminazioni basate su orientamento sessuale e identità di genere. Il corteo, partito dal parcheggio delle Fortezze alle 16.30, passando per porta Romana, piazza del Comune, piazza del Sacrario, piazza del Teatro e delle Erbe è arrivato fino a piazza Dante, dove dopo una serie di interventi si andrà avanti fino a notte fonda con un dj set conclusivo.

