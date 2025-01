Il vescovo di Bolzano chiede scusa per gli abusi nella Chiesa

agenzia

Muser, 'serve un cambiamento culturale'

BOLZANO, 24 GEN – “Chiedo perdono alle persone coinvolte, alle comunità parrocchiali e ai fedeli e sottolinea che la perizia commissionata non è un punto di arrivo, ma un mandato per continuare a lavorare con tutta la determinazione possibile”. Lo ha detto il vescovo di Bolzano e Bressanone, Ivo Muser in merito al rapporto sugli abusi nella Chiesa altoatesina, presentato lunedì scorso. “Serve un cambiamento culturale”, ha aggiunto. “Perché fatti come questi potrebbero ricapitare, se noi, come è capitato, distogliamo lo sguardo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA