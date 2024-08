Il vicesindaco di Ceres folgorato, è grave in ospedale

agenzia

Appoggiato a un palo mentre montavano una cucina per un evento

TORINO, 04 AGO – È ricoverato in condizioni molto gravi all’ospedale Molinette di Torino il vicesindaco di Ceres (Torino), Mauro Poma, 68 anni, rimasto folgorato appena si è appoggiato a un palo, nel corso di un evento sportivo nelle Valli di Lanzo, le Valliadi. L’uomo si trova nella terapia intensiva del pronto soccorso, intubato, reduce da un arresto cardiaco prolungato provocato da folgorazione. La prognosi è riservata. L’uomo, secondo le prime informazioni, è caduto a terra privo di conoscenza appena si è appoggiato a un palo in ferro della struttura con cucina che stavano allestendo in piazza. Immediata la richiesta di soccorso a sanitari e vigili del fuoco, è stato portato in elisoccorso a Torino.

