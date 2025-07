Il video ai genitori: «Mi sono perso», poi 15enne cade in un dirupo e muore: tragedia in Val d’Aosta

l'incidente

Il giovane escursionista trovato cadavere sulla Becca di Viou, a quasi 3 mila metri

E’ stato trovato senza vita stamane l’escursionista di 15 anni che risultava disperso da ieri sera sulla Becca di Viou, una delle vette (2.856 metri) che sovrastano la piana di Aosta, a Saint-Christophe. In base a una prima ricostruzione il ragazzino, di nazionalità francese, è caduto mentre percorreva l’itinerario, che non presenta particolari difficoltà tecniche. Nelle ricerche – svolte anche con elicottero e droni – sono stati impegnati Soccorso alpino valdostano, Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia, corpo forestale, vigili del fuoco.