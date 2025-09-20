Il video hot e le coltellate al cognato del boss turco: arrestati moglie, marito e l’amico

Sesto san giovanni

Le indagini della Squadra Mobile di Milano

Hayati Aroyo, 62 anni, cognato del noto boss della mafia turca Huseyin Sarai—ucciso nel 2005 mentre era alla guida dell’auto—è stato assassinato il 23 luglio scorso a Sesto San Giovanni, nell’hinterland milanese. Ucciso con 30 coltellate nella sua abitazione, poi data alle fiamme per cancellare le tracce, Aroyo conservava a casa gli articoli di giornale che raccontavano l’omicidio del cognato. Tuttavia, secondo gli accertamenti della Squadra mobile di Milano, il suo omicidio non ha alcun collegamento con la criminalità organizzata turca.

Un movente legato a festini e un video compromettente

I poliziotti hanno arrestato una coppia di coniugi di 36 e 38 anni di Busto Arsizio, insieme a un amico albanese di 33 anni, autore materiale dell’omicidio. Il movente, ancora in fase di approfondimento, riguarda la paura di Aroyo di diffondere un video compromettente della donna che lo ritraeva in atti sessuali con un altro uomo. È proprio per questo che la vittima fu convocata in un appartamento che gli era stato temporaneamente dato in uso.

Il piano della donna e l’aggressione sanguinaria

Quella sera Aroyo aveva persino inviato un bonifico per pagare il taxi alla donna, che però decise di risparmiare e raggiunse Sesto San Giovanni accompagnata dall’albanese. La porta di casa fu lasciata aperta per permettere all’uomo di entrare e commettere l’omicidio. Dopo aver colpito la vittima con 30 coltellate, il corpo fu adagiato sul letto, cosparso di candeggina e infine incendiato. Nel frattempo, il marito della donna faceva da palo all’esterno.

Furto e tracce digitali che tradiscono i killer

Oltre all’omicidio aggravato, ai tre viene contestata anche una rapina: dall’abitazione furono sottratti denaro, tre carte di credito, un tablet e un cellulare. Un errore fatale fu l’uso delle carte rubate per acquisti e gioco in una sala slot vicino alla loro zona di residenza. Le telecamere di sorveglianza, insieme ai tabulati telefonici, hanno permesso l’identificazione degli indagati. L’albanese ha anche ammesso la propria responsabilità davanti al pm di Monza.

La freddezza registrata nelle intercettazioni