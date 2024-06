agenzia

Tornata a Monza in auto da Budapest con i suoi genitori

MONZA, 15 GIU – Ilaria Salis è appena arrivata nella casa dei suoi genitori a Monza, dopo aver fatto in auto il viaggio da Budapest. L’eurodeputata di Avs è quindi tornata in Italia dopo oltre 16 mesi passati in Ungheria dopo essere stata arrestata con l’accusa di aver partecipato a due aggressioni nei confronti di militanti di estrema destra.

