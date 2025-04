illycaffè e Carabinieri insieme contro le truffe

agenzia

Iniziativa per combattere fenomeno, specie verso anziani

TRIESTE, 15 APR – Combattere il fenomeno delle truffe nella provincia di Trieste e in particolare quello delle truffe agli anziani. Per rendere più efficace la prevenzione, hanno avviato una collaborazione due realtà apparentemente molto distanti tra loro, illycaffè e l’Arma dei Carabinieri. L’obiettivo è proteggere i cittadini, soprattutto i più vulnerabili, dai raggiri di truffatori con sensibilizzazione in tutti i bar, i caffè, i punti vendita e la rete di partner del marchio, circa 200 pubblici esercizi. La campagna informativa sostenuta da illycaffè prevede inoltre che ai clienti, insieme allo scontrino, venga consegnato un volantino con le stesse informazioni, stampate o scaricabili dal QRcode. L’Ad di illycaffè Cristina Scocchia ha sottolineato “il ruolo e la responsabilità sociale che le aziende devono avere per contribuire al benessere delle comunità in cui operano”. Il profitto per le aziende è importante “ma non può essere il fine ultimo e unico”.

