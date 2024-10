Impagnatiello: «Uccidere Giulia come buttare una caramella». Per i periti era capace di intendere e volere

IL PROCESSO

Le conclusioni degli esperti chiamati a stabilire le capacità psicologiche del barman accusato dell'omicidio della compagna

“Non vi sono elementi per ritenere che al momento del fatto trovino applicazione i requisiti psichiatrici per ritenere un vizio di mente parziale o totale”. E’ la conclusione dei periti chiamati, dalla corte d’Assise di Milano, a stabilire la capacità di intendere e di volere di Alessandro Impagnatiello, per l’omicidio di Giulia Tramontano, uccisa al settimo mese di gravidanza.

Dalla perizia è emersa «la presenza di tratti di personalità narcisistici e psicopatici che non configurano una entità psicopatologica, ma il ‘modo di essere nel mondò, cioè la sua specifica struttura di personalità». Così è scritto in uno dei passaggi della perizia firmata dagli psichiatri Gabriele Rocca e Pietro Ciliberti chiamati, dalla corte d’Assise di Milano, a valutare Alessandro Impagnatiello.

Gli esperti ritengono l’imputato capace di intendere e volere e rilevano l’«insussistenza» di un «complesso disturbo personologico», piuttosto «nell’esame dei suoi vissuti si evince un aspetto di organizzazione di personalità che rivela una intolleranza alla perdita affettiva, intesa qui come ferita narcisistica per l’abbandono vissuto come una offesa ed al contempo come una umiliazione», si legge nelle conclusioni della perizia di 66 pagine.

Le tracce

«Tentai poi di cancellare tutto, come se far sparire una persona fosse come buttare una caramella. Cercavo di eliminare ogni traccia di Giulia, cercai di eliminare Giulia dando fuoco (…) Ora è tutto chiaro, tutto insensato quella che avevo intenzione di fare. Non era come buttare una caramella, non si può (…) polverizzare un corpo». Lo ha detto in uno dei colloqui con gli esperti nominati dalla Corte d’Assise, Alessandro Impagnatiello. Il 31enne, riporta la perizia, alla domanda sul perché ha ucciso ha risposto: «perché ho visto tutto finito».