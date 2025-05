“Imparare Roma”, la storia della Chiesa in videoclip

agenzia

L'iniziativa della Pontificia Università Santa Croce

ROMA, 30 MAG – Un viaggio nel tempo, nei luoghi e nell’anima della Città Eterna. È questo lo spirito di “Imparare Roma”, la serie video promossa dalla Pontificia Università della Santa Croce con il coinvolgimento dei suoi studenti, che racconta la storia millenaria della Chiesa attraverso i suoi protagonisti: santi, martiri, luoghi e monumenti che ancora oggi ne conservano la memoria. Realizzata con un taglio divulgativo, la serie accompagna lo spettatore in un percorso storico articolato in tre stagioni: l’Antichità, il Medioevo e l’Età moderna e contemporanea. Ogni episodio, della durata di 5-10 minuti, approfondisce un evento o una figura centrale nella storia del Cristianesimo, collegandoli ai luoghi reali di Roma dove i fatti si sono svolti o che ne conservano la testimonianza. Il progetto prevede 27 episodi in totale, che costituiscono un vero e proprio mini-corso di storia della Chiesa a Roma. A maggio 2025, sono già disponibili 17 episodi. Il completamento della serie è previsto entro giugno 2026. “Imparare Roma” è disponibile nella sua versione integrale anche nel portale Romacristiana.info. Ma il sito offre anche di più: per rendere i contenuti più accessibili e pratici anche per consultazioni rapide, ogni episodio è stato suddiviso in clip brevi (2-4 minuti), ciascuna dedicata a un luogo, una figura o un tema specifico. Attualmente sono online circa 67 clip brevi, che diventeranno 90 entro la fine del progetto. I contenuti sono organizzati secondo tre criteri principali: epoche storiche, consultabili tramite una linea del tempo interattiva; temi e itinerari, pensati per chi desidera esplorare Roma in modo tematico (es. santi, martiri, prime comunità cristiane); luoghi specifici, ricercabili attraverso una mappa interattiva o un elenco alfabetico.

