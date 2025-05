Impatto all’alba tra due auto nel Maceratese, una vittima

agenzia

Conducente della seconda vettura si è dato alla fuga

TOLENTINO, 04 MAG – Un violento impatto tra due autovetture attorno alle 5 di questa mattina, tra una Panda e una Bmw, a Tolentino (MC) in località Divina Pastora ha provocato la morte di un 91enne. Il conducente della Bmw, finita in un campo dopo l’incidente, si è dato alla fuga abbandonando il mezzo. I carabinieri sono alla sua ricerca. Secondo una prima ricostruzione le due autovetture provenivano dal senso opposto di marcia e l’impatto è stato latero-frontale. Sul posto oltre ai militari dell’Arma della Compagnia di Tolentino sono intervenuti i sanitari del 118 che però hanno potuto solo constatare la morte dell’anziano, e i vigili del fuoco che stanno lavorando per rimuovere i mezzi. Le indagini sono in corso anche per ricostruire la dinamica dell’incidente.

