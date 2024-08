Impatto con un cinghiale, muore motociclista nell’Aretino

agenzia

Incidente la notte scorsa sulla E45 a Pieve Santo Stefano

PIEVE SANTO STEFANO (AREZZO), 10 AGO – E’ rimasto ucciso dopo l’impatto con un cinghiale sulla superstrada E45 dell’Alta Valle Tiberina un motociclista di 57 anni, morto così la notte scorsa. L’incidente c’è stato intorno alle 1,30 nei pressi dell’uscita di Pieve Santo Stefano (Arezzo). La vittima si chiamava Andrea Camaiti, 57 anni ed era residente nella zona. Secondo una ricostruzione, il centauro mentre percorreva la superstrada si è trovato di fronte il cinghiale che gli attraversava la carreggiata e non ha potuto fare nulla per evitare l’animale. Sul posto i soccorsi del 118, ma non è stato possibile salvare il conducente della moto. Anche il cinghiale è morto. Sull’incidente indagano i carabinieri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA