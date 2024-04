Impedì alla figlia di fare equitazione, condannato il padre maniscalco

A torino

La vicenda finita in Tribunale

Ostacolare la passione più grande della propria figlia adolescente: l’equitazione. C’era anche questo fra i rimproveri mossi a un uomo di 66 anni processato a Torino con l’accusa di avere violato gli obblighi di mantenimento familiare. Oggi Il tribunale ha inflitto all’imputato una condanna a quattro mesi di carcere e la sospensione condizionale della pena è stata subordinata al pagamento di una somma di denaro a titolo di acconto sul risarcimento complessivo da corrispondere alla parte civile.