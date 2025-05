Importa illegalmente vertebre di delfino, fermato al Marconi

agenzia

Sequestro e maxi-multa della Finanza all'aeroporto di Bologna

BOLOGNA, 12 MAG – Rientrava in Italia da Capo Verde con due vertebre di delfino nascoste nel bagaglio a mano. Il passeggero è stato intercettato all’aeroporto Marconi di Bologna nei controlli svolti da Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane, nell’ambito dell’attività di contrasto al commercio di specie protette e tutelate. I due ‘pezzi’, dal peso complessivo di 475 grammi e appartenenti alla specie Delphinus Delphis, erano sprovvisti della necessaria documentazione, oltre che del regolare certificato d’importazione Cites. Erano infilati nel trolley, tra gli effetti personali del passeggero proveniente da Praia dopo uno scalo a Lisbona. All’uomo è stata applicata la sanzione di 10mila euro, oltre al sequestro delle due vertebre di delfino. Questi controlli – spiegano gli investigatori – sono finalizzati a contrastare il commercio internazionale illegale della flora e della fauna selvatica e rappresentano un essenziale presidio a tutela delle specie in via di estinzione, concorrendo alla salvaguardia della biodiversità.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA