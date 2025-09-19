Imprenditore dà busta a funzionario, ‘questo è bono’

agenzia

Immagini in indagine Perugia. Buoni carburante per 400 euro

PERUGIA, 19 SET – E’ stato video ripreso grazie a una intercettazione ambientale uno degli episodi di presunta corruzione in appalti pubblici al centro di un’indagine di guardia di finanza e Procura di Perugia. Coinvolti il titolare di una ditta individuale con sede a Perugia che ha consegnato (pronunciando la frase “questo è bono”) a un funzionario della Provincia di Perugia una busta (poi risultata contenente buoni carburante per 400 euro) a un funzionario dello stesso ente in cambio – ritengono gli inquirenti – di una promessa verbale per l’affidamento diretto di un lavoro. In tale frangente – ricostruisce la Procura in un comunicato -, l’imprenditore è stato colto nell’atto di estrarre dalla tasca sinistra della giacca una busta che ha consegnato al pubblico ufficiale, mentre si trovava in un edificio dell’ente, a Magione. L’omessa verifica del contenuto, la mancata richiesta di spiegazioni e il frettoloso inserimento della busta nella tasca dei pantaloni hanno portato gli investigatori a ritenere plausibile che il contenuto potesse essere denaro o altro. Infatti, il giorno successivo alle attività di perquisizioni effettuate in sede di notifica dell’invito per rendere l’interrogatorio preventivo, pubblico ufficiale ha esibito alla polizia giudiziaria il contenuto della busta, buoni carburante del valore complessivo di 400 euro, che sono stati sottoposti a sequestro probatorio.

