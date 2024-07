Imprenditore ucciso: padre Bozzoli, non so dove sia Giacomo

agenzia

39enne è svanito nel nulla dopo la sentenza della Cassazione

BRESCIA, 03 LUG – “Sono nel letto, ho fatto un mezzo infarto. Dove è Giacomo? Non lo so davvero”. Sono le parole di Adelio Bozzoli, il padre di Giacomo condannato all’ergastolo per la morte dello zio Mario e svanito nel nulla dopo la sentenza della Cassazione. Adelio ha risposto al telefono e ha detto di non sapere nulla sul figlio, 39enne, che risulta essersi connesso a whatsapp l’ultima volta la notte del 24 giugno scorso.

