In 100 alla festa del bimbo autistico di Padova

agenzia

Dopo l'invito su Fb della mamma per il compleanno del bambino

PADOVA, 14 SET – “Non mi aspettavo una festa così grande: di solito al compleanno di mio figlio vengono due cuginette e due compagni di classe. Questa è la sua vera prima grande festa di compleanno”. Fatica a reggere l’emozione e i pacchi che stringe tra le mani la signora che ha organizzato al parco di piazza Azzurri d’Italia, nel popoloso e multietnico quartiere dell’Arcella a Padova, la festa di compleanno per il figlio, 10 anni oggi, affetto da una forma piuttosto severa di autismo. “Forse per la prima volta mio figlio è un bambino prima di essere un bambino autistico – spiega la madre con l’emozione negli occhi e nella voce – sono stati anni difficili questi per la socialità di mio figlio tra i lockdown e la diffidenza delle mamme e dei papà che non conoscono un modo per far approcciare i loro figli al mio”. Il bimbo mentre la mamma parla e riceve regali corre con gli altri bambini, sorride, abbraccia la mamma e il presidente del Ferrari club Abano Terme arrivato sul posto con tre bolidi di Maranello rosso fiammanti. Durante tutto il pomeriggio padovani di ogni estrazione sociale, quasi tutti con un figlio per mano, hanno salutato il loro coetaneo e giocato con truccabimbi, palloncini e clown che hanno animato volontariamente il parco dopo che la notizia del compleanno aperto a tutti si è diffusa prima sui social e poi sui giornali locali. “Molti mi chiedono se organizzerò anche l’anno prossimo il compleanno di mio figlio in questo parco – spiega la mamma – e non so cosa rispondere. Dico di sì perchè sarebbe più facile avere ancora tanti coetanei come oggi. Ma dentro di me spero che non ci sia bisogno del clamore dei media per dare una festa a un bambino che l’anno prossimo compirà 11 anni”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA