In 100mila a Venezia per vedere i fuochi del Redentore

agenzia

Quattromila le imbarcazioni in bacino San Marco

VENEZIA, 20 LUG – Grande spettacolo pirotecnico ieri notte per la festa veneziana del Redentore In circa centomila, di cui trentamila a bordo di quattromila imbarcazioni, è il numero di turisti e veneziani, stimato dal comune di Venezia, che hanno assistito ai fuochi artificiali, sopra le acque del bacino di San Marco, tra l’isola della Giudecca e il molo di palazzo Ducale,, per la tradizionale festa del Redentore. Lo spettacolo , durato 45 minuti, si è concluso alla mezzanotte e un quarto col gran botto finale che ha illuminato a giorno l’intera area marciana, accolto da grida di stupore e applausi dalle migliaia di persone accalcate sulle rive o che banchettavano a bordo delle barche ancorate nel bacino.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA