In 10mila alla manifestazione pro Palestina a Milano

agenzia

Attivisti da tutta Italia, corteo partito da piazza Duca d'Aosta

MILANO, 12 APR – È partito da piazza Duca D’Aosta a Milano, davanti alla stazione Centrale, il corteo nazionale per chiedere la fine della guerra a Gaza e a sostegno della Palestina. I manifestanti, già presenti in circa 10mila e provenienti da tutta Italia, attraverseranno la città per poi arrivare all’Arco della Pace. Sono centinaia le bandiere palestinesi e gli striscioni per dire stop al genocidio. Tra gli slogan gridati prima della partenza: “Gaza libera, Palestina libera” e “intifada, intifada”. Presenti anche alcuni attivisti che tengono in braccio dei finti neonati coperti da un lenzuolo bianco sporco di vernice rossa. Numerosi, soprattutto nelle prime file, anche i cartelli e le bandiere per chiedere “libertà per Anan Yaeesh”, palestinese accusato in Italia di terrorismo per aver finanziato un gruppo armato e detenuto nel carcere di Terni. Tra gli altri, partecipano Anpi, Associazione dei Palestinesi in Italia (Api), Giovani Palestinesi, Adl Cobas, Cub e altre sigle sindacali.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA