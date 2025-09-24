In 300 a Trieste contro attacco alla Flotilla

agenzia

"È un atto di guerra". Manifestazione davanti alla Prefettura

TRIESTE, 24 SET – “L’attacco alla Flotilla, impegnata in una missione umanitaria, è di fatto un atto di guerra”. È stato ribadito più volte dai manifestanti che questa sera hanno protestato contro l’attacco della notte scorsa. Circa trecento persone si sono radunate davanti alla Prefettura in piazza Unità d’Italia “contro ogni genocidio”. Tante le bandiere della pace e della Palestina Che sventolavano e cartelli come “Trieste non è complice”. Più volte è stato ricordato il significato della manifestazione di due giorni fa e critiche sono state espresse nei confronti del governatore Massimiliano Fedriga che ha parlato ieri di insegnanti che fanno “lezioni unilaterali a scuola senza un contraddittorio” riferendosi a Gaza.

