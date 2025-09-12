In 5000 in corteo a Milano a sostegno della Global Flotilla

agenzia

Sabato il consueto corteo dell'Associazione Palestinesi d'Italia

MILANO, 12 SET – Erano in cinquemila, oggi a Milano, secondo gli organizzatori, i sostenitori della Global Sumud Flotilla che hanno sfilato a sostegno della missione in supporto a Gaza. “L’equipaggio di terra” della Flotilla, partito intorno alle 18.30 dalla Darsena al grido di ‘Free Palestine’, ha percorso le vie del centro dietro uno striscione con scritto ‘ From the river to the sea Palestine will be free’, per arrivare poi in largo Cairoli. Domani, come ogni sabato dal 7 ottobre 2023, si terrà il corteo a sostegno della Palestina, organizzato dall’Associazione Palestinesi d’Italia, con ritrovo in Palestro alle 16.

