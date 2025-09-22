‘In 7.000 a presidio e cortei per Gaza’ a Trieste, agente ferito

agenzia

Numero molto alto per la città. Danneggiati due mezzi PS

TRIESTE, 22 SET – Più cortei, traffico rallentato, un Varco, il IV del Molo VII del Porto presidiato (ma l’attività dello scalo è proseguita in maniera quasi normale grazie a un altro accesso), due mezzi della Polizia di Stato danneggiati, un agente lievemente ferito dal lancio di oggetti verso le forze di polizia, qualche vetrina e cassonetti imbrattati con scritte del tipo “Free Gaza” e “Palestina libera”. E’ il bilancio della giornata a favore di Gaza alla quale hanno preso parte, secondo l’Usb, settemila persone, un numero molto alto per la città di Trieste. Intorno alle 19 un presidio composto da un centinaio di persone è ancora davanti al Varco IV mentre i due cortei confluiti in piazza della Libertà si sono sciolti.

