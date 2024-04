In 700 a Villa Pamphili a Roma per ricordare Alessandro Parini

agenzia

'Cammina con Ale 2024', a un anno dall'attentato a Tel Aviv

ROMA, 07 APR – Un ‘fiume’ arancione ha attraversato Villa Pamphili per ricordare Alessandro Parini, il giovane avvocato romano vittima di un attentato sul lungomare di Tel Aviv esattamente un anno fa. Oltre 700 persone hanno aderito alla prima edizione della corsa e camminata benefica ‘Cammina con Ale 2024’, organizzata dall’Associazione, fondata da familiari e amici, che porta il suo nome. Indossando magliette arancioni con il logo dell’iniziativa i partecipanti hanno effettuato lo stesso percorso che sceglieva Alessandro per allenarsi nei weekend. “A colpo d’occhio è stato molto bello ed emozionante – racconta Ivo Tarantino, un amico di Alessandro e tra i fondatori dell’Associazione – è un modo per trasformate questa giornata da momento di dolore a occasione per stare insieme”. Il ricavato della raccolta di fondi verrà destinato a un progetto rivolto alla formazione di medici in Giordania che curano bambini con l’autismo e al supporto delle loro famiglie, e a borse di studio.

