In Abruzzo al via la consegna dei farmaci ospedalieri con droni

Innovazione

Promossa da Telespazio, una joint venture tra Leonardo e Thales

È partita oggi in Abruzzo la fase operativa del servizio di consegna farmaci tramite droni, inserito nel quadro del progetto europeo U‑ELCOME (U-space European COMmon dEpLoyment), cofinanziato dal programma Horizon, con l’obiettivo di supportare l’adozione diffusa dei servizi U-space nei cieli europei, abilitando operazioni sicure e coordinate con i velivoli tradizionali. Promossa da Telespazio, una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%), l’iniziativa si è svolta in collaborazione con la Asl 1 Abruzzo – attraverso gli ospedali dell’Aquila e di Avezzano – e con il coinvolgimento dei Comuni di Collelongo, Montereale e Rocca di Mezzo, all’interno del territorio del Parco Regionale Sirente Velino. Il servizio è stato presentato nel Comune di Collelongo, in provincia dell’Aquila, con la consegna di alcuni medicinali dall’ospedale di Avezzano alla farmacia del paese attraverso l’ausilio di un velivolo senza pilota. Nel corso di una conferenza stampa sono stati illustrati i dettagli dell’iniziativa alla presenza della sindaca di Collelongo, Rosanna Salucci, del direttore generale facente funzione della Asl 1, Stefano Di Rocco, del presidente del Comitato Ristretto dei sindaci, Pierluigi Biondi, del presidente del Parco, Francesco D’Amore e del responsabile R&D End Users Opportunities di Telespazio, Roberto Carattoli. Il progetto ha l’obiettivo di migliorare l’accessibilità ai farmaci ospedalieri, in particolare nelle aree rurali e difficilmente raggiungibili, garantendo al contempo tempestività, sicurezza e sostenibilità ambientale. Durante le fasi di test – configurate come un vero e proprio servizio operativo autorizzato dalla Asl – i droni hanno effettuato consegne programmate in condizioni controllate, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e privacy, grazie anche alla collaborazione delle farmacie dei comuni coinvolti.

