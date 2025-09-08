In Alto Adige la prima campanella con sciopero gite dei prof

agenzia

In alcune scuole oggi è saltata la partecipazione alla messa

BOLZANO, 08 SET – La prima campanella del nuovo anno scolastico, come è tradizione, è suonata questa mattina in Alto Adige. Sono tornati nelle loro aule complessivamente 90.156 tra bambini e ragazzi. Pesa comunque il braccio di ferro tra Provincia di Bolzano e insegnanti per il rinnovo del contratto locale che sta andando avanti da alcuni mesi. Visto lo stallo i prof hanno proclamato per il nuovo anno scolastico una sorta di sciopero delle gite e così in alcune scuole elementari e medie dell’Alto Adige oggi è saltata la partecipazione alla messa di inizio anno. In Alto Adige vige il principio dell’insegnamento nella madrelingua, italiano, tedesco e ladino. Negli istituti scolastici italiani risultano iscritti complessivamente 22.211 tra bambini e ragazzi. “I numeri in aumento rappresentano uno sviluppo positivo e dimostrano che l’offerta degli istituti di formazione italiani è percepita e apprezzata come solida, innovativa e inclusiva”, ha evidenziato nei giorni scorsi l’assessore all’Istruzione e Cultura italiana, Marco Galateo. Sono invece in totale 65.010 i bambini e i ragazzi che frequentano gli istituti scolastici in lingua tedesca. Nelle scuole e asili delle valli ladine gli iscritti sono 2.935.

