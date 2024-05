In aprile 5 passeur arrestati dai Carabinieri a confine sloveno

agenzia

Favoreggiamento immigrazione clandestina;28 migranti individuati

TRIESTE, 16 MAG – Nel corso dei servizi di controllo dei valichi condotti dalla Compagnia Carabinieri di Aurisina e in particolar modo dalla Stazione di Duino in ausilio agli agenti della Polizia di Frontiera, e durante i servizi di controllo di retrovalico delle pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile, nel mese di aprile sono stati fermati e arrestati cinque passeur. Uno di loro, di nazionalità serba, è stato fermato alla guida di un’auto con targa slovena a bordo della quale viaggiavano 4 migranti turchi irregolari. Dinamica simile si è ripetuta in località Monrupino dove è stata arrestata una cittadina ucraina che viaggiava alla guida di un’autovettura con targa slovena, trasportando cinque migranti irregolari tra cui una minorenne. Durante la stessa notte è stato fermato in un altro controllo, un autocarro telonato con targa polacca: all’interno erano nascosti 12 immigrati irregolari di origine siriana tra cui una minorenne. I due autisti dell’autocarro sono stati identificati e sono un uomo di 30 anni, di nazionalità ucraina, e uno di 34, di nazionalità moldava. Infine, il Nucleo Radiomobile durante un controllo di retrovalico nei pressi di Basovizza, ha arrestato un cittadino ucraino, di 44 anni, il quale a bordo della sua autovettura con targa polacca trasportava una famiglia di 7 migranti di origine turca. Tutti i passeur sono stati arrestati e chiusi nella casa circondariale di Trieste, a disposizione dell’autorità giudiziaria; rischiano una pena dai due ai sei anni di reclusione; i veicoli sui cui viaggiavano i 28 migranti irregolari sono stati sequestrati.

