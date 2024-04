In aula gli sms di Giulia al barman, ‘non mi fiderò mai di te’

agenzia

'Sei la persona sbagliata, Thiago lo vedrai col binocolo'

MILANO, 11 APR – Commentando in aula le chat tra Giulia Tramontano e Alessandro Impagnatiello nelle settimane antecedenti all’omicidio, il comandante dei carabinieri Gianluca Bellotti ha sottolineato oggi in udienza che “Giulia era stanca, era arrabbiata. Voleva troncare la relazione”. I messaggi sono stati mostrati nell’aula del palazzo di Giustizia di Milano, dove è in corso davanti alla Corte d’Assise il processo a carico dell’ex barman. Soltanto due giorni prima del delitto, la 29enne, incinta al settimo mese, scriveva al compagno che non aveva più intenzione di “combattere e vivere una vita non soddisfatta al fianco della persona sbagliata. Non ho fiducia in te – gli diceva – e non ne avrò mai”. E ancora, “Saluta Thiago, lo vedrai col binocolo”. I messaggi successivi al 27 maggio -, giorno dell’omicidio avvenuto nell’abitazione di Senago, in provincia di Milano -, sarebbero stati inviati dal 30enne nel tentativo di simulare un allontanamento volontario della fidanzata.

